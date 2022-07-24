В Греции горят 53 лесных пожара в разных регионах страны
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Греция в воскресенье продолжает бороться с лесными пожарами по всей стране, которые заставили сотни людей эвакуироваться. Резкое повышение температуры вызвало опасения новых пожаров. Об этом УНН пишет со ссылкой на eKathimerini.
Детали
Страна находится под влиянием сильной жары, которая началась в субботу и, как ожидается, продлится 10 дней. В некоторых регионах температура должна была подняться до 42 градусов Цельсия.
Официальные лица приказали эвакуировать около 200 человек в воскресенье днем на Лесбосе. Пожар вспыхнул днем ранее, что привело к эвакуации сотен туристов и жителей прибрежной деревни. По меньшей мере, четыре дома были разрушены, и пожары повредили неустановленное количество магазинов, гостиниц и пляжных баров в селе.
Десятки пожарных тушат пожар, задействовав четыре самолета для сброса воды и два вертолета.
В северо-восточном регионе Эврос уже четвертый день в Национальном парке Дадия, известном своей колонией черных стервятников, бушует лесной пожар. Огонь уже уничтожил около 500 га леса. Более 300 пожарных боролись с огнем в Эвросе, и к вечеру субботы из-за густого дыма жителей села эвакуировали.
На Пелопоннесе, южном полуострове, пожар, вспыхнувший рано утром в субботу, заставил эвакуировать село Хризокелария. К полудню воскресенья пожарным удалось локализовать вспышку.
Лесной пожар в горах недалеко от Афин в среду также повредил дома и заставил сотни людей эвакуироваться из-за ураганного ветра в начале недели.
Дополнение
В результате сильнейшего лесного пожара в Греции в 2018 году в прибрежном пригороде Мати к востоку от Афин погибли 102 человека.
В прошлом году пожары уничтожили 103 000 гектаров и унесли жизни трех человек в Греции.
Пожары в некоторых частях Франции, Испании и Португалии уже сожгли в этом году больше земли, чем уничтожено пламенем за весь 2021 год. Площадь составляет около 517 881 га, что эквивалентно размеру островной страны Тринидад и Тобаго.