В Греции горят 53 лесных пожара в разных регионах страны

Детали

Страна находится под влиянием сильной жары, которая началась в субботу и, как ожидается, продлится 10 дней. В некоторых регионах температура должна была подняться до 42 градусов Цельсия.

Официальные лица приказали эвакуировать около 200 человек в воскресенье днем ​​на Лесбосе. Пожар вспыхнул днем ​​ранее, что привело к эвакуации сотен туристов и жителей прибрежной деревни. По меньшей мере, четыре дома были разрушены, и пожары повредили неустановленное количество магазинов, гостиниц и пляжных баров в селе.

Десятки пожарных тушат пожар, задействовав четыре самолета для сброса воды и два вертолета.

В северо-восточном регионе Эврос уже четвертый день в Национальном парке Дадия, известном своей колонией черных стервятников, бушует лесной пожар. Огонь уже уничтожил около 500 га леса. Более 300 пожарных боролись с огнем в Эвросе, и к вечеру субботы из-за густого дыма жителей села эвакуировали.

На Пелопоннесе, южном полуострове, пожар, вспыхнувший рано утром в субботу, заставил эвакуировать село Хризокелария. К полудню воскресенья пожарным удалось локализовать вспышку.

Лесной пожар в горах недалеко от Афин в среду также повредил дома и заставил сотни людей эвакуироваться из-за ураганного ветра в начале недели.

Дополнение

В результате сильнейшего лесного пожара в Греции в 2018 году в прибрежном пригороде Мати к востоку от Афин погибли 102 человека.

В прошлом году пожары уничтожили 103 000 гектаров и унесли жизни трех человек в Греции.

Пожары в некоторых частях Франции, Испании и Португалии уже сожгли в этом году больше земли, чем уничтожено пламенем за весь 2021 год. Площадь составляет около 517 881 га, что эквивалентно размеру островной страны Тринидад и Тобаго.