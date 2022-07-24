В Греції горять 53 лісові пожежі у різних регіонах країни

Деталі

Країна знаходиться під впливом сильної спеки, яка почалася в суботу і, як очікується, триватиме 10 днів. У деяких регіонах температура мала піднятися до 42 градусів за Цельсієм.

Офіційні особи наказали евакуювати близько 200 людей у ​​неділю вдень на Лесбосі. Пожежа спалахнула вдень раніше, що призвело до евакуації сотень туристів та мешканців прибережного села. Щонайменше чотири будинки було зруйновано, і пожежі пошкодили невстановлену кількість магазинів, готелів та пляжних барів у селі.

Десятки пожежників гасять пожежу, задіявши чотири літаки для скидання води та два вертольоти.

У північно-східному регіоні Еврос вже четвертий день у Національному парку Дадія, відомому своєю колонією чорних стерв'ятників, вирує лісова пожежа. Вогонь вже знищив майже 500 га лісу. Понад 300 пожежників боролися з вогнем у Евросі, і до вечора суботи через густий дим мешканців села евакуювали.

На Пелопоннесі, південному півострові, пожежа, що спалахнула рано вранці в суботу, змусила евакуювати село Хризокеларія. До опівдні неділі пожежникам вдалося локалізувати спалах.

Лісова пожежа в горах неподалік Афін у середу також пошкодила будинки і змусила сотні людей евакуюватися через ураганний вітер на початку тижня.

Доповнення

Внаслідок найсильнішої лісової пожежі в Греції у 2018 році у прибережному передмісті Маті на схід від Афін загинуло 102 особи.

Минулого року пожежі знищили 103 000 гектарів та забрали життя трьох людей у ​​Греції.

Пожежі в деяких частинах Франції, Іспанії та Португалії вже спалили цього року більше землі, ніж знищено полум'ям за весь 2021 рік. Площа становить близько 517 881 га, що еквівалентно розміру острівної країни Трінідад і Тобаго.