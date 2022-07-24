З грецького острова Лесбос через лісові пожежі евакуйовують людей

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Як зазначається, 450 людей отримали наказ покинути два готелі та понад 90 приватних будинків. Когось вивезли на автобусах, інших забирали прямо з пляжів на човнах.

Наголошується, що деякі покинуті людьми будинки згоріли вщент, інші хоч і стоять, але непридатні для проживання.

Вітер і суха рослинність зробили ситуацію з лісовими пожежами на острові критичною. Вогонь просувався двома фронтами до узбережжя. Також загоряння були всередині острова. Коли полум'я досягло вулиць Ватери, села, яке перетворилося на туристичний курорт, місцева влада наказала провести евакуацію.

Понад 80 пожежників боролися з вогнем, їм допомагали волонтери, за підтримки 19 вантажівок, 9 літаків і гелікоптера.

Додаткову допомогу надавали рятувальники з материка.

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