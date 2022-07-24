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С греческого острова Лесбос из-за лесных пожаров эвакуируют людей

С греческого острова Лесбос из-за лесных пожаров эвакуируют людей

Киев • УНН

 • 139624 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В субботу, 23 июля, на греческом острове Лесбос произошла массовая эвакуация. Остров приказали покинуть местным жителям и туристам из-за распространения лесных пожаров. Об этом сообщает Digi24, передает УНН.

Детали

Как отмечается, 450 человек получили приказ покинуть две гостиницы и более 90 частных домов. Кого-то вывезли на автобусах, других забирали прямо с пляжей на лодках.

Отмечается, что некоторые заброшенные людьми дома сгорели дотла, другие хоть и стоят, но непригодны для проживания.

Ветер и сухая растительность сделали ситуацию с лесными пожарами на острове критической. Огонь продвигался по двум фронтам к побережью. Также возгорания были внутри острова. Когда пламя достигло улиц Ватеры, села, которое превратилось в туристический курорт, местные власти приказали провести эвакуацию.

Более 80 пожарных боролись с огнем, им помогали волонтеры, при поддержке 19 грузовиков, 9 самолетов и вертолета.

Дополнительную помощь оказывали спасатели из материка.

Напомним 

Огромная волна тепла, охватившая часть Европы, в четверг неуклонно перемещалась на восток, что заставило страны, включая Италию, Польшу и Словению, объявить о сильнейшей жаре.

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