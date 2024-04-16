Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
В Греции во время ремонта обвалилось здание: погиб полицейский, еще три человека ранены
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пунктах пропуска: в очереди около 600 грузовиков
Похудение почти на 40 кг, избиение и отсутствие медпомощи: как россияне издеваются над украинскими политзаключенными
НАТО: подводная "гибридная война" угрожает безопасности 1 миллиарда человек
В Одесской области подсчитали сколько украинских культурных памятников области уничтожили вс рф
Сейчас более 37 тысяч граждан Украины внесены в реестр пропавших без вести - Лубинец
Мужчине сообщили о подозрении за хулиганство в нетрезвом виде возле Мемориала Героев в Кривом Роге
В Европе подорожал газ до максимума из-за конфликта между Ираном и Израилем
россия может передать Ирану новейшие истребители Су-35 и современные системы ПВО - The Washington Post
Боррель "стучится в дверь" в поисках ПВО для Украины: "Дело продвигается медленно"
Популярные
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
Всемирный день голоса, День "Спасите слона", День пижамы на работе. Что еще можно отметить 16 апреля
США не будут сбивать дроны над Украиной - Кирби
В Пенсильвании вспыхнул завод по производству снарядов для армии США
BBC: Европейские компании помогают России строить корабли
Публикации
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
В Греции во время ремонта обвалилось здание: погиб полицейский, еще три человека ранены
Полицейский погиб и еще трое получили ранения, когда во время ремонтных работ в старом двухэтажном здании в греческом портовом городе Пирей обвалилась комната.
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пунктах пропуска: в очереди около 600 грузовиков
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пунктах пропуска на украинско-польской границе, не позволив ни одному грузовику пересечь границу в сторону Польши в течение минувших суток, что привело к образованию очередей из около 600 грузовиков.
Похудение почти на 40 кг, избиение и отсутствие медпомощи: как россияне издеваются над украинскими политзаключенными
Российские оккупанты продолжают издеваться над украинскими политзаключенными из Крыма, отказывая им в надлежащей медицинской помощи и применяя к ним силу, что привело к серьезным последствиям для здоровья, таким как потеря веса почти на 40 кг и травмы от побоев.
НАТО: подводная "гибридная война" угрожает безопасности 1 миллиарда человек
Безопасность людей в Европе и Северной Америке находится под угрозой из-за действий россии, которая пытается использовать уязвимые места подводной инфраструктуры, применяя тактику гибридной войны, предупреждает заместитель командующего военно-морского командования НАТО.
В Одесской области подсчитали сколько украинских культурных памятников области уничтожили вс рф
С начала полномасштабного российского вторжения в Одесской области Украины было разрушено или повреждено более 120 памятников культуры, в том числе 18 национального значения.
Сейчас более 37 тысяч граждан Украины внесены в реестр пропавших без вести - Лубинец
По данным Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, сейчас в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, насчитывается более 37 000 граждан Украины, среди которых гражданские лица и военнослужащие.
Мужчине сообщили о подозрении за хулиганство в нетрезвом виде возле Мемориала Героев в Кривом Роге
30-летнему мужчине в состоянии алкогольного опьянения сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий возле Мемориала Героев в Кривом Роге. Журналист сообщил, что подозрение объявили мужчине, "который помочился на Кубы памяти".
В Европе подорожал газ до максимума из-за конфликта между Ираном и Израилем
Европейские цены на природный газ продолжили расти из-за конфликта между Ираном и Израилем.
россия может передать Ирану новейшие истребители Су-35 и современные системы ПВО - The Washington Post
россия может предоставить Ирану новые истребители, в частности Су-35, и современные системы противовоздушной обороны, что усилит военные возможности Ирана против потенциальных противников, таких как Израиль и США.
Боррель "стучится в дверь" в поисках ПВО для Украины: "Дело продвигается медленно"
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призывает страны-члены предоставить Украине зенитные батареи, поскольку Киев нуждается в средствах противовоздушной обороны для отражения российского вторжения.