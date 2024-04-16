В Греции во время ремонта обвалилось здание: погиб полицейский, еще три человека ранены

В греческом портовом городе Пирей во вторник утром во время ремонтных работ обвалилась комната старого здания. Погиб полицейский, еще три человека травмировались. Правоохранители задержали по делу 7 человек. Об этом сообщает Ekathimerini, пишет УНН.

По предварительной информации, в результате обвала комнаты старого здания погиб 31-летний полицейский. Его зажало в грузовике, на который упали строительные материалы.

Двухэтажное здание было на ремонте, когда произошла авария.

Команда из 24 пожарных и спасательное подразделение все еще пытались определить, больше ли людей не попали под завалы.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, задержали пятерых рабочих, подрядчика и водителя грузовика.

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