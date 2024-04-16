В Дании в историческом здании фондовой биржи Копенгагена вспыхнул пожар, упал шпиль

В Копенгагене во вторник произошел пожар на Старой фондовой бирже, одном из самых известных зданий столицы Дании, охватив ее шпиль, который упал на крышу, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Сообщений о травмированных не поступало.

На видео в прямом эфире местных СМИ видно, как люди забирают большие картины из здания, чтобы спасти их от огня.

Историческое здание, шпиль которого имел форму переплетенных хвостов четырех драконов, находился на реконструкции, когда вспыхнул пожар.

В здании в стиле голландского ренессанса больше не размещается Датская фондовая биржа, а размещается штаб-квартира Датской торговой палаты.

"Нас встретило ужасное зрелище. Биржа горит", - написали в торговой палате в X.

Полиция Копенгагена попросила людей избегать вождения во внутренней части города.

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