В Госдепе отреагировали на украинские удары по российским НПЗ

США не поддерживают удары Украины за пределами ее территории. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает УНН.

Детали

Наша позиция с начала этой войны всегда была такой, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение ударов Украиной за пределами ее территории подчеркнул Миллер.

На вопрос о том, контактировал ли Вашингтон с Киевом по этому вопросу после удара по очередному российскому НПЗ в Самаре, Миллер отказался отвечать.

Вместе с тем, он отметил, что позиция США, которую он озвучил, отражает "длительную политику" американской стороны, и это было четко донесено до украинских партнеров.

Контекст

Недавно Financial Times со ссылкой на источники распространило информацию, что американская администрация могла призвать Украину прекратить удары по российским НПЗ, поскольку это может спровоцировать повышение цен на топливо. Белый дом официально не опроверг и не подтвердил эту информацию.

Кулеба прокомментировал информацию о призывах прекратить удары по российским НПЗ