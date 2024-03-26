Кулеба прокомментировал информацию о призывах прекратить удары по российским НПЗ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обеспокоен тем, что действия союзников не всегда соответствуют их риторике. Он согласился, что кажется, что западные союзники хотят, чтобы Украина воевала со "связанной за спиной рукой". Об этом он заявил в интервью Politico, передает УНН.

Детали

Кулеба не стал подтверждать информацию, что США призвали Киев прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру и нефтяные объекты. Впрочем, на вопрос, не кажется ли ему, что западные союзники хотят, чтобы Украина воевала со связанной за спиной рукой, он ответил: "Да, это так".

Кулеба обеспокоен тем, что действия союзников не всегда соответствуют их риторике, и по мере того, как война затягивается, они "возвращаются к обычному способу ведения политики".

Он описал порочный круг: оружие не поставляют, задерживают или поставляют в недостаточном количестве, а потом союзники говорят, что Украина отступает, что победа для Украины невозможна. И союзники спрашивают себя, почему они должны предоставлять Украине оружие, которое "меняет игру".

"Но, ребята, вся эта картина реальности, которую вы себе рисуете, является результатом одного простого факта - у украинских солдат нет достаточного количества оружия, потому что вы его не предоставили", - сказал он.

На вопрос о пакете помощи от США в размере 60 миллиардов долларов для Украины, который уже несколько месяцев тормозится республиканцами, Кулеба ответил:

"Мы будем рады принять решение", - сказал он.

Украине были установлены сроки предоставления помощи с октября прошлого года. Каждый раз, когда я слышу о новом сроке, я просто говорю: "Боже, благослови Америку и Конгресс США", - заявил Кулеба.

Контекст

Как писал Financial Times, Вашингтон якобы призвал Украину прекратить атаки дронов на российские НПЗ, чтобы избежать еще большей эскалации и роста цен на энергоресурсы.