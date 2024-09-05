В городском совете Чернигова проходят обыски: что известно

В Чернигове проводятся обыски в горсовете и других учреждениях из-за незаконного выделения земли под АЗС. Открыто уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением. Об этом сообщили в четверг в полиции региона, передает УНН.

Как сообщается, следственные действия в городском совете Чернигова проводятся по делу о незаконном выделении земельного участка.

Обыски проводятся в помещениях городского совета, коммунального предприятия, коммерческой структуры и местами проживания ее руководителей.

Оперативники управления стратегических расследований в Черниговской области и следователи Черниговского райуправления полиции разоблачили факт незаконного отчуждения земли территориального общества города, чем нанесли убытки в значительных размерах. Должностные лица без проведения аукциона, как того предусматривает закон, предоставили обществу безвозмездное право застройки (суперфиция) земельного участка коммунальной собственности. На этом земельном участке в дальнейшем построили АЗС - говорится в сообщении.

По факту злоупотребления должностными лицами своим служебным положением было открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

После проведения процессуальных действий и анализа полученной информации будут приниматься процессуальные решения, добавили правоохранители.



Дополнение



И.о. городского головы Чернигова Александр Ломако прокомментировал обыски в горсовете. Он заявил, что в помещение «ворвались люди с автоматами».

«Ворвались силовики с постановлением, по которому им нужны документы 7-летней давности за 2017 год. На этом основании, вооруженные люди физически заблокировали работу всего горсовета», - написал Ломако в Telegram.



Ломако видит в этом продолжение политического давления с целью парализовать работу горсовета.

