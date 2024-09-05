У міській раді Чернігова проходять обшуки: що відомо
Київ • УНН
У Чернігові проводяться обшуки в міськраді та інших установах через незаконне виділення землі під АЗС. Відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем.
У Чернігові проводяться обшуки в міськраді та інших установах через незаконне виділення землі під АЗС. Відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем. Про це повідомили у четвер у поліції регіону, передає УНН.
Як повідомляється, слідчі дії у міській раді Чернігова проводяться у справі щодо незаконного виділення земельної ділянки.
Обшуки проводяться у приміщеннях міської ради, комунального підприємства, комерційної структури та місцями мешкання її керівників.
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області та слідчі Чернігівського райуправління поліції викрили факт незаконного відчуження землі територіальної громади міста, чим завдали збитків у значних розмірах. Посадові особи без проведення аукціону, як того передбачає закон, надали товариству безоплатне право забудови (суперфіцію) земельної ділянки комунальної власності. На цій земельній ділянці у подальшому збудували АЗС
За фактом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем було відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).
Після проведення процесуальних дій та аналізу отриманої інформації прийматимуться процесуальні рішення, додали правоохоронці.
Доповнення
В.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако прокоментував обшуки у міськраді. Він заявив, що в приміщення "увірвались люди з автоматами".
"Увірвалися силовики з ухвалою, за якою їм потрібні документи 7-річної давнини за 2017 рік. На цій підставі, озброєні люди фізично заблокували роботу усієї міськради", - написав Ломако у Telegram.
Ломако вбачає у цьому продовження політичного тиску з метою паралізувати роботу міськради.