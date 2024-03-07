В городах рф активно распространяют листовки с призывом к сотрудничеству с украинской разведкой - ГУР

Туск планирует обсудить с лидерами ЕС необходимость "более-менее" вернуться к довоенным принципам торговли с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует обсудить с европейскими лидерами необходимость возвращения к довоенным принципам торговли с Украиной и другими странами, чтобы защитить европейские и польские рынки и производителей, а также выразить обеспокоенность относительно политики "Зеленого курса" ЕС и ее влияния на польских фермеров.