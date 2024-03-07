В городах рф активно распространяют листовки с призывом к сотрудничеству с украинской разведкой - ГУР
Киев • УНН
Граждане россии распространяют листовки с призывами присылать информацию в Главное управление разведки Министерства обороны Украины в разных городах рф.
В российских активно распространяют пропагандистские листовки украинской разведки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что листовки с призывом присылать информацию в Главное управление разведки Министерства обороны Украины в городах рф распространяют местные жители.
О "Главном боте разведки" уже узнали на улицах москвы, петербурга, екатеринбурга, таганрога, нижневартовска, архангельска, тверь и городах нижнегородской области.
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