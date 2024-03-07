У містах рф активно поширюють листівки із закликом до співпраці з українською розвідкою - ГУР
Київ • УНН
Громадяни росії розповсюджують листівки із закликами надсилати інформацію до Головного управління розвідки Міністерства оборони України у різних містах рф.
У російських активно поширюють пропагандистські листівки української розвідки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони, пише УНН.
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Зазначається, що листівки із закликом надсилати інформацію до Головного управління розвідки Міністерства оборони України у містах рф поширюють місцеві мешканці.
Про "Головний бот розвідки" вже дізналися на вулицях москви, петербурга, єкатеринбурга, таганрога, нижневартовська, архангельська, твері та містах нижньогородської області.
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