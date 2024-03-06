ГУР знищило FPV-дроном замаскований російський комплекс "муром-п" поблизу кордону: показали відео
Київ • УНН
Українська розвідка за допомогою безпілотника знищила російський комплекс спостереження вартістю близько 50 тисяч доларів та транспортний засіб поблизу кордону.
Українська розвідка за допомогою FPV-дрона знищила замаскований російський комплекс спостереження "муром-п" вартістю близько 50 тисяч доларів поблизу кордону, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, пише УНН.
Деталі
"Аеророзвідники ГУР МО України, які працюють поблизу українсько-російського кордону, виявили замаскований окупантами автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження "муром-п" та знищили його FPV-дроном", - повідомили у ГУР у Telegram.
Як зазначається, вартість такого комплексу становить близько 50 тисяч доларів. Оптика "мурома" здатна виявляти людину на відстані до 10 км камерою та до 4 км тепловізором.
"Під час ведення розвідки у вказаному квадраті оператори ГУР МО України також вистежили автомобіль, яким пересувались російські загарбники - спалили і його", - додали у ГУР.
Знищення корабля рф "сергій котов": поранено щонайменше 27 окупантів - ГУР06.03.24, 11:05 • 25661 перегляд