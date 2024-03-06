ГУР уничтожило FPV-дроном замаскированный российский комплекс "муром-п" вблизи границы: показали видео
Киев • УНН
Украинская разведка с помощью беспилотника уничтожила российский комплекс наблюдения стоимостью около 50 тысяч долларов и транспортное средство вблизи границы.
Украинская разведка с помощью FPV-дрона уничтожила замаскированный российский комплекс наблюдения "муром-п" стоимостью около 50 тысяч долларов вблизи границы, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.
Детали
"Аэроразведчики ГУР МО Украины, которые работают вблизи украинско-российской границы, обнаружили замаскированный оккупантами автономный мобильный комплекс видеотепловизионного наблюдения "муром-п" и уничтожили его FPV-дроном", - сообщили в ГУР в Telegram.
Как отмечается, стоимость такого комплекса составляет около 50 тысяч долларов. Оптика "мурома" способна обнаруживать человека на расстоянии до 10 км камерой и до 4 км тепловизором.
"Во время ведения разведки в указанном квадрате операторы ГУР МО Украины также выследили автомобиль, которым передвигались российские захватчики - сожгли и его", - добавили в ГУР.
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ГУР уничтожило FPV-дроном замаскированный российский комплекс "муром-п" вблизи границы: показали видео
Украинская разведка с помощью беспилотника уничтожила российский комплекс наблюдения стоимостью около 50 тысяч долларов и транспортное средство вблизи границы.
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