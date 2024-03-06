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ГУР уничтожило FPV-дроном замаскированный российский комплекс "муром-п" вблизи границы: показали видео

ГУР уничтожило FPV-дроном замаскированный российский комплекс "муром-п" вблизи границы: показали видео

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 13:53  •  7821 просмотра

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Украинская разведка с помощью беспилотника уничтожила российский комплекс наблюдения стоимостью около 50 тысяч долларов и транспортное средство вблизи границы.

Украинская разведка с помощью FPV-дрона уничтожила замаскированный российский комплекс наблюдения "муром-п" стоимостью около 50 тысяч долларов вблизи границы, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

"Аэроразведчики ГУР МО Украины, которые работают вблизи украинско-российской границы, обнаружили замаскированный оккупантами автономный мобильный комплекс видеотепловизионного наблюдения "муром-п" и уничтожили его FPV-дроном", - сообщили в ГУР в Telegram.

Как отмечается, стоимость такого комплекса составляет около 50 тысяч долларов. Оптика "мурома" способна обнаруживать человека на расстоянии до 10 км камерой и до 4 км тепловизором.

"Во время ведения разведки в указанном квадрате операторы ГУР МО Украины также выследили автомобиль, которым передвигались российские захватчики - сожгли и его", - добавили в ГУР.

Уничтожение корабля рф "сергей котов": ранены по меньшей мере 27 оккупантов - ГУР6 марта 2024, 09:05 • 21670 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
ukrainaУкраина
ГУР знищило FPV-дроном замаскований російський комплекс "муром-п" поблизу кордону: показали відео
DIU destroys camouflaged Russian Murom-P system near the border with FPV drone: video shows
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