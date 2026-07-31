В Голосеевском районе Киева из-за атаки российского БПЛА выгорело 1200 кв. м сухой травы - ГСЧС
Киев • УНН
Спасатели ликвидировали пожар сухой травы площадью 1200 кв. м, возникший в результате атаки российского беспилотника. Жертв и пострадавших нет.
В Голосеевском районе Киева спасатели ликвидировали пожар сухой травы, возникший в результате атаки российского беспилотника. Огонь охватил площадь 1200 кв. м, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
По данным ГСЧС, в результате атаки российского БПЛА загорелся травяной настил. Для недопущения распространения пламени спасатели привлекли дополнительные автоцистерны для подвоза воды.
В ГСЧС отметили, что пожар удалось оперативно ликвидировать.
Жертв и пострадавших в результате возгорания нет
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