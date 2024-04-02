В Германии задержали судно из рф с подсанкционными товарами - СМИ

В немецком порту Росток задержали судно из россии. На нем обнаружили подсанкционные товары, которые должны были доставить в США. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung, пишет УНН.

Детали

В управлении порта и моряков Ростока сообщили, что из-за наличия на борту товаров, на которые были наложены санкции ЕС, судно получило ордер на задержание от таможни. Поэтому выход из порта запрещен.

Отмечается, что грузовое судно длиной 193 метра под флагом Маршалловых островов зашло в порт Росток на ремонт 4 марта из-за технических проблем с гребным винтом. По данным властей, ущерб, вероятно, был нанесен в результате движения по льду. В издание говорится, что судно прибыло из россии.

Ответственная главная таможня в Штральзунде отметила, что груз судна, как и все товары, ввозимые в ЕС, подлежит таможенному надзору. В этом контексте будет проверено соблюдение ограничений во внешней торговле, в частности санкций против России. В этом конкретном случае следствие еще продолжается. Никаких подробностей о грузе таможня не сообщает.

Между тем журналисты установили, что судно направлялось в США и было загружено, среди прочего, березовой древесиной и обогащенным ураном для американских атомных электростанций. Общая стоимость груза составляет около 40 миллионов евро.

Напомним

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