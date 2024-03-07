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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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На росію треба посилювати тиск шляхом секторальних санкцій - Костін

Київ • УНН

 • 30360 перегляди

Генеральний прокурор України Андрій Костін закликав посилити тиск на росію через секторальні санкції, які завдадуть шкоди економіці агресора.

На росію треба посилювати тиск шляхом секторальних санкцій - Костін

На російську федерацію слід посилювати тиск, зокрема шляхом впровадження секторальних санкцій, що нашкодять економіці агресора. Про це у соцмережі Х заявив генеральний прокурор України Андрій Костін, пише УНН.

Деталі

У середу, 6 березня, генпрокурор провів зустріч з виконавчими директорами Європейської служби зовнішньої діяльності Майклом Зібертом, Стефаном Томатом, Беленом Мартінесом Карбонеллом та Елен Ле Гал.

Під час зустрічі генеральний прокурор подякував за потужну підтримку ЄС в політичній, економічній та гуманітарній сферах у ці складні часи, коли Україна бореться за свободу і незалежність.

Костін зазначив, що "наша мета - розбудова мережі всеосяжної відповідальності, яка включатиме ефективні механізми для кримінального переслідування російського військового та політичного керівництва за злочин агресії, конфіскацію російських активів та відшкодування збитків тим, хто постраждав від цієї війни".

Ми також щиро вдячні за тверду позицію ЄС щодо санкційного тиску на країну-терориста та її спільників. Необхідно й надалі посилювати цей тиск, - зокрема, шляхом запровадження секторальних санкцій, які суттєво обмежать російську економіку та спроможність агресора продовжувати війну,

- заявив Костін.

Нагадаємо

23 лютого Євросоюз ухвалив 13-й пакет санкцій проти росії, ще більше посиливши обмеження щодо її військового та оборонного сектора у відповідь на триваюче вторгнення росії в Україну.

Ольга Розгон

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