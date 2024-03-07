На россию надо усиливать давление путем секторальных санкций - Костин
Киев • УНН
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал усилить давление на россию через секторальные санкции, которые нанесут ущерб экономике агрессора.
На российскую федерацию следует усиливать давление, в частности путем внедрения секторальных санкций, которые навредят экономике агрессора. Об этом в соцсети Х заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, пишет УНН.
Детали
В среду, 6 марта, генпрокурор провел встречу с исполнительными директорами Европейской службы внешней деятельности Майклом Зибертом, Стефаном Томатом, Беленом Мартинесом Карбонеллом и Элен Ле Гал.
Во время встречи генеральный прокурор поблагодарил за мощную поддержку ЕС в политической, экономической и гуманитарной сферах в эти сложные времена, когда Украина борется за свободу и независимость.
Костин отметил, что "наша цель - развитие сети всеобъемлющей ответственности, которая будет включать эффективные механизмы для уголовного преследования российского военного и политического руководства за преступление агрессии, конфискацию российских активов и возмещение убытков тем, кто пострадал от этой войны".
Мы также искренне благодарны за твердую позицию ЕС относительно санкционного давления на страну-террориста и ее сообщников. Необходимо и в дальнейшем усиливать это давление, - в частности, путем введения секторальных санкций, которые существенно ограничат российскую экономику и способность агрессора продолжать войну,
Напомним
23 февраля Евросоюз принял 13-й пакет санкций против России, еще больше усилив ограничения в отношении ее военного и оборонного сектора в ответ на продолжающееся вторжение России в Украину.
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