На россию надо усиливать давление путем секторальных санкций - Костин

На российскую федерацию следует усиливать давление, в частности путем внедрения секторальных санкций, которые навредят экономике агрессора. Об этом в соцсети Х заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, пишет УНН.

Детали

В среду, 6 марта, генпрокурор провел встречу с исполнительными директорами Европейской службы внешней деятельности Майклом Зибертом, Стефаном Томатом, Беленом Мартинесом Карбонеллом и Элен Ле Гал.

Во время встречи генеральный прокурор поблагодарил за мощную поддержку ЕС в политической, экономической и гуманитарной сферах в эти сложные времена, когда Украина борется за свободу и независимость.

Костин отметил, что "наша цель - развитие сети всеобъемлющей ответственности, которая будет включать эффективные механизмы для уголовного преследования российского военного и политического руководства за преступление агрессии, конфискацию российских активов и возмещение убытков тем, кто пострадал от этой войны".

Мы также искренне благодарны за твердую позицию ЕС относительно санкционного давления на страну-террориста и ее сообщников. Необходимо и в дальнейшем усиливать это давление, - в частности, путем введения секторальных санкций, которые существенно ограничат российскую экономику и способность агрессора продолжать войну, - заявил Костин.

Напомним

23 февраля Евросоюз принял 13-й пакет санкций против России, еще больше усилив ограничения в отношении ее военного и оборонного сектора в ответ на продолжающееся вторжение России в Украину.