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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На россию надо усиливать давление путем секторальных санкций - Костин

На россию надо усиливать давление путем секторальных санкций - Костин

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 07:34  •  17085 просмотра

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал усилить давление на россию через секторальные санкции, которые нанесут ущерб экономике агрессора.

На российскую федерацию следует усиливать давление, в частности путем внедрения секторальных санкций, которые навредят экономике агрессора. Об этом в соцсети Х заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, пишет УНН.

Детали

В среду, 6 марта, генпрокурор провел встречу с исполнительными директорами Европейской службы внешней деятельности Майклом Зибертом, Стефаном Томатом, Беленом Мартинесом Карбонеллом и Элен Ле Гал.

Во время встречи генеральный прокурор поблагодарил за мощную поддержку ЕС в политической, экономической и гуманитарной сферах в эти сложные времена, когда Украина борется за свободу и независимость.

Костин отметил, что "наша цель - развитие сети всеобъемлющей ответственности, которая будет включать эффективные механизмы для уголовного преследования российского военного и политического руководства за преступление агрессии, конфискацию российских активов и возмещение убытков тем, кто пострадал от этой войны".

Мы также искренне благодарны за твердую позицию ЕС относительно санкционного давления на страну-террориста и ее сообщников. Необходимо и в дальнейшем усиливать это давление, - в частности, путем введения секторальных санкций, которые существенно ограничат российскую экономику и способность агрессора продолжать войну,

- заявил Костин.

Напомним

23 февраля Евросоюз принял 13-й пакет санкций против России, еще больше усилив ограничения в отношении ее военного и оборонного сектора в ответ на продолжающееся вторжение России в Украину.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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