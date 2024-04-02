российская нефть "Сокол" возвращается в порты Индии, несмотря на санкции США - Bloomberg

Три танкера, перевозящие российскую нефть "Сокол", стоят на якоре вблизи индийских портов, что свидетельствует о возобновлении торговли сырой нефтью, несмотря на ужесточение санкций США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Индийские нефтепереработчики стали основными покупателями российской нефти по сниженным ценам после вторжения в Украину, но столкнулись с трудностями на фоне ужесточения санкций с конца прошлого года.

Согласно данным отслеживания судов, собранным агентством, супертанкер Nireta стоит на якоре вблизи Вишакхапатнама на восточном побережье Индии, тогда как два других танкера - Vostochny Prospect и Erecter - находятся вблизи Джамнагара на западе, и оба сигнализируют, что их пунктом назначения является Сикка.

Все грузы "Сокола", загруженные в марте, и большинство грузов, отгруженных в феврале, были доставлены в Китай, но некоторые из этих предыдущих партий сейчас возвращаются в Индию.

Однако, нефть продолжает поступать в Индию через трейдеров.

По словам анонимных руководителей индийских НПЗ, изменилось лишь то, что "Сокол" теперь поставляется трейдерами, а не производителем, и грузы предлагаются с привлекательными скидками, что привело к восстановлению некоторых потоков в Индию, - отмечает издание.

В то же время остается неясным, были ли решены проблемы, связанные с торговлей, и все ли четыре танкера разгрузят нефть в индийских портах в этом месяце.

Напомним

Ранее все индийские нефтеперерабатывающие заводы отказались принимать российскую нефть, перевозимую танкерами "Совкомфлота", из-за санкций США против российской государственной судоходной компании.