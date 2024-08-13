В Германии в общежитии найден мертвым 46-летний украинец в общежитии

На севере Германии в городе Росток в общежитии нашли мертвым 46-летнего гражданина Украины. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов Ростока, передает УНН.

Детали

Сотрудник службы безопасности в понедельник, 12 августа, в 12:15 по местному времени обнаружил тяжело раненного мужчину в общежитии в Ростоке.

Отдел уголовных расследований полиции Ростока начал расследование по подозрению в убийстве. Оно еще на начальном этапе, поэтому немецкие правоохранители не дают никакой дополнительной информации об инциденте.

Сотрудник обратился в полицию и службу спасения. Врач скорой помощи на месте смог лишь констатировать смерть 46-летнего украинца. Ситуация, где его нашли, свидетельствует об убийстве указано в заявлении полиции.

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