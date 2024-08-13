В Германии в общежитии найден мертвым 46-летний украинец в общежитии
Киев • УНН
В Ростоке обнаружено тело гражданина Украины с признаками насильственной смерти. Полиция начала расследование по подозрению в убийстве, детали инцидента пока не разглашаются.
На севере Германии в городе Росток в общежитии нашли мертвым 46-летнего гражданина Украины. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов Ростока, передает УНН.
Детали
Сотрудник службы безопасности в понедельник, 12 августа, в 12:15 по местному времени обнаружил тяжело раненного мужчину в общежитии в Ростоке.
Отдел уголовных расследований полиции Ростока начал расследование по подозрению в убийстве. Оно еще на начальном этапе, поэтому немецкие правоохранители не дают никакой дополнительной информации об инциденте.
Сотрудник обратился в полицию и службу спасения. Врач скорой помощи на месте смог лишь констатировать смерть 46-летнего украинца. Ситуация, где его нашли, свидетельствует об убийстве
Українець помер у притулку для біженців у Німеччині - ЗМІ12 августа 2024, 19:05 • 16510 просмотров