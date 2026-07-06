Германия утвердила проект бюджета-2027 с 11,6 млрд евро для Украины
Киев • УНН
Федеральное правительство Германии одобрило проект бюджета на 2027 год, который предусматривает 11,6 млрд евро военной помощи Украине. Оборонные расходы вырастут до 109,7 млрд евро, а новые заимствования составят 118,7 млрд евро.
Федеральное правительство Германии одобрило проект бюджета на 2027 год, который предусматривает увеличение оборонных расходов до 109,7 млрд евро и 11,6 млрд евро военной помощи Украине. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.
Федеральное правительство одобрило проект бюджета на 2027 год. Он предусматривает расходы следующего года в размере 555,4 млрд евро и новые заимствования на сумму 118,7 млрд евро – оба показателя превышают те, что планировались изначально
Правительственный проект предусматривает, что оборонный бюджет ФРГ в 2027 году составит 109,7 млрд евро – это примерно на треть больше, чем в текущем году. Кроме того, 11,6 млрд евро планируется направить на поддержку Украины в её оборонительной войне против россии.
Общий объём расходов федерального бюджета в 2027 году должен составить 555,4 млрд евро против 524,5 млрд евро в 2026 году.
В то же время проект предусматривает новые заимствования на сумму 118,7 млрд евро. Вместе с привлечением средств специальных фондов для развития инфраструктуры, достижения климатической нейтральности и для Бундесвера общий объём новых долговых обязательств в 2027 году может достигнуть около 200 млрд евро.
Министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль выступил в защиту увеличения государственных заимствований. "От путина нельзя защититься, придерживаясь политики "чёрного нуля", – заявил он, имея в виду многолетний курс Германии на бездефицитный бюджет.
После одобрения правительством проект бюджета начнут рассматривать в Бундестаге. Ожидается, что парламент примет его в ноябре.
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