В Германии расследуют вероятный поджог электроподстанции, который оставил без света тысячи людей

Немецкая полиция и прокуратура начали расследование после пожара на электроподстанции в городе Ройтлинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг. В результате инцидента без электроснабжения временно остались десятки тысяч домохозяйств и предприятий, а также пострадала работа больницы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным властей, возгорание могло быть преднамеренным. Дело расследуют по статьям о поджоге и нарушении работы объектов критической инфраструктуры. На данный момент правоохранители не сообщают о подозреваемых или возможных мотивах, а судебно-криминалистическая экспертиза продолжается.

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Федеральный министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что следствие рассматривает все возможные версии происшествия.

Мы предполагаем, что, скорее всего, это был поджог. Сейчас приоритетом является продолжение расследования во всех направлениях, чтобы определить мотив этого поджога и установить виновных – сказал он.

Это уже не первый подобный случай в стране в этом году. В январе из-за поджога энергетического объекта в Берлине без электроэнергии остались около 50 тысяч домохозяйств и 2 тысячи предприятий. Тогда ответственность за атаку взяла на себя группа активистов Volcano Group.