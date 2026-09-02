В Германии произошёл взрыв возле вокзала, пострадали украинцы

Двое молодых украинцев получили травмы во время взрыва возле вокзала в немецком Аугсбурге, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

17-летняя девушка и 18-летний юноша (оба являются гражданами Украины) получили легкие травмы, сообщила местная полиция. Следователи считают, что украинцы пострадали случайно, просто проходя мимо в момент взрыва оставленного в проходе устройства, пишет dpa.

Причины ночного взрыва возле вокзала Аугсбурга пока остаются невыясненными, расследование продолжается. В результате взрыва были повреждены стекла в расположенном рядом с вокзалом крупном комплексе зданий, в котором находятся несколько врачебных кабинетов и ряд магазинов. Полиция не подтвердила предположение о том, что речь могла идти о целенаправленном теракте против одного из них, назвав это "лишь предположениями".

В лесу в Германии нашли тело 19-летней украинки - СМИ