У Німеччині стався вибух біля вокзалу, постраждали українці
Київ • УНН
17-річна українка та 18-річний українець зазнали легких травм під час вибуху біля вокзалу в Аугсбурзі. Причини інциденту розслідують.
Двоє молодих українців отримали травми під час вибуху біля вокзалу в німецькому Аугсбурзі, передає УНН із посиланням на DW.
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17-річна дівчина та 18-річний юнак (обидва є громадянами України) отримали легкі травми, повідомила місцева поліція. Слідчі вважають, що українці постраждали випадково, просто проходячи повз момент вибуху залишеного в проході пристрою, пише dpa.
Причини нічного вибуху біля вокзалу Аугсбурга поки що залишаються нез'ясованими і триває розслідування. Вибухом було пошкоджено шибки у сусідньому з вокзалом великому комплексі будівель, в якому знаходяться кілька лікарських кабінетів та ряд магазинів. Поліція не підтвердила припущення, що мова могла йти про цілеспрямований теракт проти одного з них, назвавши це "лише припущеннями".
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