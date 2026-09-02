У Німеччині стався вибух біля вокзалу, постраждали українці

Двоє молодих українців отримали травми під час вибуху біля вокзалу в німецькому Аугсбурзі, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

17-річна дівчина та 18-річний юнак (обидва є громадянами України) отримали легкі травми, повідомила місцева поліція. Слідчі вважають, що українці постраждали випадково, просто проходячи повз момент вибуху залишеного в проході пристрою, пише dpa.

Причини нічного вибуху біля вокзалу Аугсбурга поки що залишаються нез'ясованими і триває розслідування. Вибухом було пошкоджено шибки у сусідньому з вокзалом великому комплексі будівель, в якому знаходяться кілька лікарських кабінетів та ряд магазинів. Поліція не підтвердила припущення, що мова могла йти про цілеспрямований теракт проти одного з них, назвавши це "лише припущеннями".

У лісі в Німеччині знайшли тіло 19-річної українки - ЗМІ