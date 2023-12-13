В Германии группу "рейхсбюргеров" обвинили в планировании насильственного переворота

Немецкая прокуратура предъявила 27 подозреваемым крайне правым экстремистам обвинения в планировании насильственного государственного переворота, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Подозреваемые обвиняются в членстве в движении Reichsbürger ("Рейхсбюргер", "Граждане Рейха").

"Члены группы решительно отвергли государственные институты и свободный демократический конституционный строй", - говорится в обвинительном заключении.

В основном это соратники Генриха XIII, принца Ройсса, номинального главы "рейхсбюргеров" из аристократической семьи.

Прокуроры обвинили 27 человек в планировании свержения демократической политической системы Германии.

Как сообщается, начиная с лета 2021 года была проведена конкретная подготовка к перевороту. План состоял в том, чтобы захватить власть путем вторжения в Бундестаг, парламент Германии, с небольшой группой вооруженных людей. Нападение должно было начинаться после получения сигнала.

Предполагаемые заговорщики уже определили, как будет функционировать их новое государство после переворота.

Группа составила списки врагов. Согласно обвинительному заключению, члены организации осознавали, что их планы приведут к гибели людей.

Подозреваемые заговорщики имели доступ примерно к 380 единицам огнестрельного оружия и 148 000 патронов.

Некоторые из обвиняемых были арестованы в ходе рейдов федеральной полиции в декабре прошлого года.

Дополнение

По данным Управления по защите конституции, внутренней разведки Германии, в стране насчитывается около 23 тысяч последователей движения "Рейхсбюргер".