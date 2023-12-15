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В Германии, Дании и Нидерландах арестованы члены ХАМАС по подозрению в планировании теракта

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 08:26  •  2262 просмотра

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Четверо подозреваемых членов ХАМАС были арестованы в Германии и Нидерландах за подготовку нападений на еврейские учреждения, а трое были задержаны в Дании по аналогичным обвинениям.

Семь человек, включая четырех подозреваемых членов ХАМАС, были арестованы в Дании, Германии и Нидерландах по подозрению в планировании нападений на еврейские учреждения в Европе, сообщили власти трех стран в четверг. этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

ДеталиТрое подозреваемых задержали в Берлине, а еще одного задержали в Нидерландах, все четверо - давние члены ХАМАС, тесно связанные с руководством военного отделения ХАМАС, говорится в заявлении немецкой прокуратуры.

Полиция сообщила, что трем лицам, арестованным в Дании, будут предъявлены обвинения по статье уголовного кодекса о терроризме, и они предстанут перед судьей для предварительного допроса. Неизвестно, существует ли связь между арестами в Дании и арестами в Германии и Нидерландах.

Гражданин Нидерландов Назих Р. был арестован полицией в Роттердаме, тогда как уроженцы Ливана Абдельхамид Аль-А и Ибрагим Эль-Р., а также гражданин Египта Мохамед Б. были арестованы в столице Германии, сообщила немецкая прокуратура.

Их подозревают в попытке приобрести нелегальное оружие, которое должно было быть доставлено в Берлин и которое они должны были держать в состоянии готовности для потенциальных террористических атак против еврейских учреждений в Европе.

После ужасных нападений ХАМАС на население Израиля, нападения на евреев в еврейских учреждениях также участились в нашей стране в последние недели. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы евреям в нашей стране больше не пришлось бояться за свою безопасность

- заявил министр юстиции Германии Марко Бушман в заявлении о задержании.

Официальный представитель ХАМАСа отрицал причастность задержанных к группе.

Мы отрицаем, что члены ХАМАСа задержаны в Дании, Германии или любой другой европейской стране. Публикация этих обвинений имеет целью повлиять на массовые митинги в поддержку Палестины в Европе,

- заявил представитель ХАМАС изданию.

Правоохранители Дании сообщили, что рейды в четверг состоялись после расследований, проведенных в тесном сотрудничестве с партнерами за рубежом, которые выявили сеть людей, которые готовили теракт.

Полиция также отметила, что в ближайшие дни усилит свое присутствие, в частности в Копенгагене и вокруг еврейских поселений. Еврейская община Дании заявила, что была проинформирована о рейдах, но не имеет никаких сведений о реальных угрозах еврейским целям.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
У Німеччині Данії та Нідерландах заарештовано членів ХАМАС за підозрою у плануванні теракту
Hamas members are arrested in Germany, Denmark and the Netherlands on suspicion of planning a terrorist attack
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В Германии, Дании и Нидерландах арестованы члены ХАМАС по подозрению в планировании теракта

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