В Германии, Дании и Нидерландах арестованы члены ХАМАС по подозрению в планировании теракта
Киев • УНН
Четверо подозреваемых членов ХАМАС были арестованы в Германии и Нидерландах за подготовку нападений на еврейские учреждения, а трое были задержаны в Дании по аналогичным обвинениям.
Семь человек, включая четырех подозреваемых членов ХАМАС, были арестованы в Дании, Германии и Нидерландах по подозрению в планировании нападений на еврейские учреждения в Европе, сообщили власти трех стран в четверг. этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
ДеталиТрое подозреваемых задержали в Берлине, а еще одного задержали в Нидерландах, все четверо - давние члены ХАМАС, тесно связанные с руководством военного отделения ХАМАС, говорится в заявлении немецкой прокуратуры.
Полиция сообщила, что трем лицам, арестованным в Дании, будут предъявлены обвинения по статье уголовного кодекса о терроризме, и они предстанут перед судьей для предварительного допроса. Неизвестно, существует ли связь между арестами в Дании и арестами в Германии и Нидерландах.
Гражданин Нидерландов Назих Р. был арестован полицией в Роттердаме, тогда как уроженцы Ливана Абдельхамид Аль-А и Ибрагим Эль-Р., а также гражданин Египта Мохамед Б. были арестованы в столице Германии, сообщила немецкая прокуратура.
Их подозревают в попытке приобрести нелегальное оружие, которое должно было быть доставлено в Берлин и которое они должны были держать в состоянии готовности для потенциальных террористических атак против еврейских учреждений в Европе.
После ужасных нападений ХАМАС на население Израиля, нападения на евреев в еврейских учреждениях также участились в нашей стране в последние недели. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы евреям в нашей стране больше не пришлось бояться за свою безопасность
Официальный представитель ХАМАСа отрицал причастность задержанных к группе.
Мы отрицаем, что члены ХАМАСа задержаны в Дании, Германии или любой другой европейской стране. Публикация этих обвинений имеет целью повлиять на массовые митинги в поддержку Палестины в Европе,
Правоохранители Дании сообщили, что рейды в четверг состоялись после расследований, проведенных в тесном сотрудничестве с партнерами за рубежом, которые выявили сеть людей, которые готовили теракт.
Полиция также отметила, что в ближайшие дни усилит свое присутствие, в частности в Копенгагене и вокруг еврейских поселений. Еврейская община Дании заявила, что была проинформирована о рейдах, но не имеет никаких сведений о реальных угрозах еврейским целям.
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В Германии, Дании и Нидерландах арестованы члены ХАМАС по подозрению в планировании теракта
Четверо подозреваемых членов ХАМАС были арестованы в Германии и Нидерландах за подготовку нападений на еврейские учреждения, а трое были задержаны в Дании по аналогичным обвинениям.
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