ukenru
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видео
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
На 98-м году умер патриарх Филарет
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
НДС для ФЛП, посылки и цифровые платформы. Минфин представил единый налоговый законопроект
«Песни без души? Певец JULIK резко высказался об искусственном интеллекте в музыке
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.6м/с
39%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Эмманюэль Макрон
Юлия Свириденко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Отопление
Ка-50
MIM-104 Patriot
Фильм

В Генштабе сообщили о поражении завода в оккупированном Алчевске, а также подтверждено повреждение самолета А-50

Киев • УНН

 • 1490 просмотра

Силы обороны повредили российский самолет А-50 в Старой Руссе и объекты Алчевского меткомбината. Также поражена инфраструктура полигона в Запорожье.

В Генеральном штабе подтвердили повреждение российского самолета А-50, а также сообщили о поражении Алчевского металлургического комбината, что на оккупированной Луганщине, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба.

Детали

По данным Генштаба, в ночь на 20 марта Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам российского агрессора.

В частности, поражены объекты Алчевского металлургического комбината на ВОТ Луганской области. Предприятие задействовано в изготовлении корпусов артиллерийских снарядов (отливка и первичная обработка заготовок крупного калибра), а также в производстве и ремонте бронированной стали для военной техники оккупационной армии

- говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, поражена инфраструктура полигона "Восточный" (Новопетровка, ВОТ Запорожской обл.). Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.

Силы обороны поразили ЗРК и РЛС врага на оккупированных территориях - Генштаб16.03.26, 13:35 • 3417 просмотров

Добавим

Кроме того, в Генштабе уточнили результаты поражения 17 марта 2026 года объектов 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса (Новгородская область, РФ).

Дополнительно подтверждено повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Он находился на территории предприятия на обслуживании и, возможно, ожидал модернизации

- говорится в сообщении.

Ремонту не подлежит: украинские БПЛА поразили завод концерна "Алмаз-Антей", ремонтирующий российское ПВО20.03.26, 03:25 • 13388 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Луганская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины