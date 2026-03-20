В Генштабе сообщили о поражении завода в оккупированном Алчевске, а также подтверждено повреждение самолета А-50
Киев • УНН
Силы обороны повредили российский самолет А-50 в Старой Руссе и объекты Алчевского меткомбината. Также поражена инфраструктура полигона в Запорожье.
В Генеральном штабе подтвердили повреждение российского самолета А-50, а также сообщили о поражении Алчевского металлургического комбината, что на оккупированной Луганщине, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, в ночь на 20 марта Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам российского агрессора.
В частности, поражены объекты Алчевского металлургического комбината на ВОТ Луганской области. Предприятие задействовано в изготовлении корпусов артиллерийских снарядов (отливка и первичная обработка заготовок крупного калибра), а также в производстве и ремонте бронированной стали для военной техники оккупационной армии
Также, по данным Генштаба, поражена инфраструктура полигона "Восточный" (Новопетровка, ВОТ Запорожской обл.). Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.
Добавим
Кроме того, в Генштабе уточнили результаты поражения 17 марта 2026 года объектов 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса (Новгородская область, РФ).
Дополнительно подтверждено повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Он находился на территории предприятия на обслуживании и, возможно, ожидал модернизации
