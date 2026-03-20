У Генштабі повідомили про ураження заводу в окупованому Алчевську, а також підтверджено пошкодження літака А-50
Сили оборони пошкодили російський літак А-50 у Старій Руссі та об'єкти Алчевського меткомбінату. Також уражено інфраструктуру полігону на Запоріжжі.
У Генеральному штабі підтвердили пошкодження російського літака А-50, а також повідомили про ураження Алчевського металургійного комбінату, що на окупованій Луганщині, передає УНН із посиланням на повідомлення Генштабу.
За даними Генштабу, у ніч на 20 березня Сили оборони України завдали уражень по важливих об’єктах російського агресора.
Зокрема, уражено об'єкти Алчевського металургійного комбінату на ТОТ Луганської області. Підприємство задіяне у виготовленні корпусів артилерійських снарядів (виливка та первинна обробка заготовок великого калібру), а також у виробництві та ремонті броньованої сталі для військової техніки окупаційної армії
Також, за даними Генштабу, уражено інфраструктуру полігону "Восточний" (Новопетрівка, ТОТ Запорізької обл.). Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.
Сили оборони уразили ЗРК та РЛС ворога на окупованих територіях - Генштаб16.03.26, 13:35 • 3417 переглядiв
Крім того, у Генштабі уточнили результати ураження 17 березня 2026 року об'єктів 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса (Новгородська область, рф).
Додатково підтверджено пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Він знаходився на території підприємства на обслуговуванні та, можливо, очікував на модернізацію
Ремонту не підлягає: українські БпЛА уразили завод концерну "Алмаз-Антей", що ремонтує російське ППО20.03.26, 03:25 • 13349 переглядiв