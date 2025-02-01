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5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 116138 просмотра

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Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 141545 просмотра

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СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

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В Генштабе обнародовали видео последствий авиаудара рф по интернату в Судже, где были десятки гражданских

В Генштабе обнародовали видео последствий авиаудара рф по интернату в Судже, где были десятки гражданских

Киев  •  УНН

 • 10372 просмотра

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Генштаб сообщил, что российская авиация целенаправленно нанесла удар по интернату в Судже, где находились десятки гражданских. Под завалами оказалось 95 человек, среди пострадавших - женщины и дети.

В Генеральном штабе сообщили подробности об атаке рф на интернат в Судже и отметили, что российская сторона владела информацией, что в заведении исключительно гражданские. Кроме того - обнародовали первые кадры после атаки, передает УНН.

Детали

По данным Генштаба, российская авиация нанесла удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по интернату в городе Суджа Курской области. Удар нанесен целенаправленно.

На момент атаки в помещении находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации. Российская сторона владела информацией, что в интернате находятся исключительно гражданские - местные жители, среди которых женщины и дети 

- говорится в сообщении.

Сейчас делается все возможное для спасения уцелевших, отметили в Генштабе.

Удар по интернату в Судже - очередное военное преступление российских властей, направленное против мирного населения. Российская армия ежедневно терроризирует украинские города ракетными и дроновыми ударами, уничтожая жилые дома, школы, больницы. Теперь она начала целенаправленно убивать и собственных мирных граждан. За каждое военное преступление террористы обязательно понесут ответственность 

- указано в сообщении.

Ранее

Как сообщал УНН, сегодня ВСН рф таки нанесли удар по школе-интернату города Суджи. 95 человек оказались под завалами.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины

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