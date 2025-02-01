В Генштабе обнародовали видео последствий авиаудара рф по интернату в Судже, где были десятки гражданских
Киев • УНН
Генштаб сообщил, что российская авиация целенаправленно нанесла удар по интернату в Судже, где находились десятки гражданских. Под завалами оказалось 95 человек, среди пострадавших - женщины и дети.
В Генеральном штабе сообщили подробности об атаке рф на интернат в Судже и отметили, что российская сторона владела информацией, что в заведении исключительно гражданские. Кроме того - обнародовали первые кадры после атаки, передает УНН.
Детали
По данным Генштаба, российская авиация нанесла удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по интернату в городе Суджа Курской области. Удар нанесен целенаправленно.
На момент атаки в помещении находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации. Российская сторона владела информацией, что в интернате находятся исключительно гражданские - местные жители, среди которых женщины и дети
Сейчас делается все возможное для спасения уцелевших, отметили в Генштабе.
Удар по интернату в Судже - очередное военное преступление российских властей, направленное против мирного населения. Российская армия ежедневно терроризирует украинские города ракетными и дроновыми ударами, уничтожая жилые дома, школы, больницы. Теперь она начала целенаправленно убивать и собственных мирных граждан. За каждое военное преступление террористы обязательно понесут ответственность
Ранее
Как сообщал УНН, сегодня ВСН рф таки нанесли удар по школе-интернату города Суджи. 95 человек оказались под завалами.