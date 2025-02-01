У Генштабі оприлюднили відео наслідків авіаудару рф по інтернату в Суджі, де були десятки цивільних

У Генеральному штабі повідомили подробиці про атаку рф на інтернат у Суджі і зауважили, що російська сторона володіла інформацією, що в закладі виключно цивільні. Крім того - оприлюднили перші кадри після атаки, передає УНН.

Деталі

За даними Генштабу, російська авіація завдала удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по інтернату в місті Суджа Курської області. Удару завдано цілеспрямовано.

На момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації. Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті знаходяться виключно цивільні – місцеві жителі, серед яких жінки та діти - йдетьсся у повідомленні.

Наразі робиться все можливе для порятунку вцілілих, наголосили у Генштабі.

Удар по інтернату в Суджі – черговий воєнний злочин російської влади, спрямований проти мирного населення. Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними та дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати й власних мирних громадян. За кожен воєнний злочин терористи обов’язково понесуть відповідальність - зазначено у повідомленні.

Раніше

Як повідомляв УНН, сьогодні зс рф таки нанесли удар по школі-інтернату міста Суджі. 95 людей опинилися під завалами.