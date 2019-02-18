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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 60136 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В Генассамблеи ООН обсудят проблематику Крыма и Донбасса - Климкин

В Генассамблеи ООН обсудят проблематику Крыма и Донбасса - Климкин

Киев  •  УНН

 • 7439 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. На Генеральной Ассамблее ООН, 20 февраля, будут обсуждать проблематику оккупированных Россией Крыма и Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после визита в Брюссель, передает УНН.

"Это очень здорово, что мы на Генассамблее можем обсуждать и оккупированый Крым и оккупированый Донбасс. Ранее было, что проблематику оккупированного Крыма рассматривала Генсамблея, а проблематику оккупированного Донбасса - в основном Совет Безопасности ООН. Теперь мы можем сказать, что комплексно делает Россия на оккупированных территориях, как она постоянно дестабилизирует Украину", - отметил Климкин.

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Ранее УНН сообщал, Порошенко потребует защиты Украины в Генассамблее ООН.

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