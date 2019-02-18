В Генассамблеи ООН обсудят проблематику Крыма и Донбасса - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. На Генеральной Ассамблее ООН, 20 февраля, будут обсуждать проблематику оккупированных Россией Крыма и Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после визита в Брюссель, передает УНН.
"Это очень здорово, что мы на Генассамблее можем обсуждать и оккупированый Крым и оккупированый Донбасс. Ранее было, что проблематику оккупированного Крыма рассматривала Генсамблея, а проблематику оккупированного Донбасса - в основном Совет Безопасности ООН. Теперь мы можем сказать, что комплексно делает Россия на оккупированных территориях, как она постоянно дестабилизирует Украину", - отметил Климкин.
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Ранее УНН сообщал, Порошенко потребует защиты Украины в Генассамблее ООН.