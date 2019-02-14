Порошенко вимагатиме захисту України в Генасамблеї ООН

"Менше ніж за тиждень з трибуни Генасамблеї ООН вперше доповідатиму про ситуацію на окупованих територіях, вимагаючи захисту суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України", - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНН, в секретаріаті ООН заявили, що конфлікт на Донбасі не є сплячим чи заможроженим.

За словами Постпреда України в ООН, починаючи з 2015 року Росія 18 разів саботувала виконання угод про припинення вогню на Донбасі.