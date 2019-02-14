Порошенко потребует защиты Украины в Генассамблее ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Президент Петр Порошенко выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с докладом по ситуации на оккупированном Донбассе и потребует защиты суверенитета Украины. О Президент сообщил во время выступления по случаю празднования восемьдесят пятой годовщины завода "Турбоатом", передает УНН.
"Меньше чем за неделю с трибуны Генассамблеи ООН впервые докладывать о ситуации на оккупированных территориях, требуя защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", - отметил Порошенко.
Как сообщал УНН, в секретариате ООН заявили, что конфликт на Донбассе не является спящим или заможроженим .
По словам Постпреда Украины в ООН, начиная с 2015 года Россия 18 раз саботировала выполнение соглашений о прекращении огня на Донбассе.