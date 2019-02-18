В Генасамблеї ООН обговорять проблематики Криму та Донбасу - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. На Генеральній Асамблеї ООН, 20 лютого, будуть обговорювати проблематики окупованих Росією Криму та Донбасу. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін після візиту до Брюсселя, передає УНН.
“Це дуже класно, що ми на Генасамблеї можемо обговорювати і окупований Крим і окупований Донбас. Раніше було, що проблематику окупованого Криму розглядала Генсамблея, а проблематику окупованого Донбасу – в основному Рада Безпеки ООН. Тепер ми можемо сказати, що комплексно робить Росія на окупованих територіях, як вона постійно дестабілізує Україну”, - зазначив Клімкін.
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Раніше УНН повідомляв, Порошенко вимагатиме захисту України в Генасамблеї ООН.