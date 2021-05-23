В Газе ущерб, нанесенный конфликтом с Израилем, оценили в 150 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. По предварительной оценке ущерб, нанесенный сектору Газа противостоянием с Израилем, оцениваются в 150 млн долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Newsru.co.il.
Детали
Согласно этой оценки, за 10 дней противостояния, в результате действий ЦАХАЛа были полностью разрушены 2000 домов, более 15000 были повреждены.
Наджи Сархан, высокопоставленный чиновник министерства труда и жилищного строительства Газы заявил, что разрушены (полностью или частично) четыре мечети, десятки полицейских участков, большинство производственных помещений в промышленной зоне сектора Газы.
Дополнение
Байден сказал, что решение двумя государствами является единственным ответом на урегулирование конфликта между двумя сторонами, и пообещал составить с другими странами большой пакет, который поможет восстановить сектор Газа. В сектор Газа прибыли первые колонны с гуманитарной помощью.
Госсекретарь США Блинкен посетит Израиль и сектор Газа 26-27 мая.