В Газе ущерб, нанесенный конфликтом с Израилем, оценили в 150 млн долларов

Детали

Согласно этой оценки, за 10 дней противостояния, в результате действий ЦАХАЛа были полностью разрушены 2000 домов, более 15000 были повреждены.

Наджи Сархан, высокопоставленный чиновник министерства труда и жилищного строительства Газы заявил, что разрушены (полностью или частично) четыре мечети, десятки полицейских участков, большинство производственных помещений в промышленной зоне сектора Газы.

Дополнение

Байден сказал, что решение двумя государствами является единственным ответом на урегулирование конфликта между двумя сторонами, и пообещал составить с другими странами большой пакет, который поможет восстановить сектор Газа. В сектор Газа прибыли первые колонны с гуманитарной помощью.

Госсекретарь США Блинкен посетит Израиль и сектор Газа 26-27 мая.