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США з іншими країнами допоможе відбудувати сектор Газа

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що Демократична партія все ще підтримує Ізраїль, і він молиться про те, щоб припинити вогонь між ізраїльтянами та ХАМАС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

США з іншими країнами допоможе відбудувати сектор Газа

Деталі

Байден сказав, що рішення двома державами є єдиною відповіддю на врегулювання конфлікту між двома сторонами, і пообіцяв скласти з іншими країнами великий пакет, який допоможе відбудувати сектор Газа.

Байден заявив, що допомога регіону буде координуватися з Палестинською автономією - підтриманим Заходом суперником ХАМАСу на окупованому Західному березі - щоб ХАМАС не зміг поповнити свій військовий арсенал .

Доповнення

У п'ятницю Ізраїль та ХАМАС закінчилися 11-денні бої, в результаті яких загинуло 248 людей та 1900 поранено. Представники гуманітарних служб заявляють, що збитки, завдані сектору Газа, потребуватимуть років, щоб відновити їх на десятки мільйонів доларів. 

Байден закликав припинити міжобщинні бої екстремістів з обох сторін і заявив, що вкрай необхідно забезпечити безпеку палестинців на Західному березі та допомогти жителям Гази. Він також заявив, що наполягатиме на тому, що із ізраїльськими громадянами - як арабами, так і євреями - слід порівнюватися.

Контекст

Конфлікт в регіоні різко загострився після того, як Ізраїль прийняв рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

У ЦАХАЛі заявили, що з 10 травня з сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено 3700 ракет.

Медики з Гази повідомляють, що з початку нового загострення конфлікту станом на 18 травня загинули 213 палестинців, 61 серед яких - діти. Ще 1442 палестинці були поранені. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, в тому числі двох дітей.

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