США с другими странами поможет восстановить сектор Газа

Детали

Байден сказал, что решение двумя государствами является единственным ответом на урегулирование конфликта между двумя сторонами, и пообещал составить с другими странами большой пакет, который поможет восстановить сектор Газа.

Байден заявил, что помощь региона будет координироваться с Палестинской автономией - поддержанным Западом соперником ХАМАСа на оккупированном Западном берегу - чтобы ХАМАС не смог пополнить свой военный арсенал.

Дополнение

В пятницу Израиль и ХАМАС закончились 11-дневные бои, в результате которых погибли 248 человек и 1900 получили ранения. Представители гуманитарных служб заявляют, что ущерб, нанесенный сектору Газа, потребуют лет, чтобы восстановить их на десятки миллионов долларов.

Байден призвал прекратить межобщинных бои экстремистов с обеих сторон и заявил, что крайне необходимо обеспечить безопасность палестинцев на Западном берегу и помочь жителям Газы. Он также заявил, что будет настаивать на том, что с израильскими гражданами - как арабами, так и евреями - следует сравниваться.

Контекст

Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

В ЦАХАЛе заявили , что с 10 мая из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено 3700 ракет.



Медики из Газы сообщают, что с начала нового обострения конфликта состоянию на 18 мая погибли 213 палестинцев, 61 среди которых - дети. Еще 1442 палестинцы были ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детей.