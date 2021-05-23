В Газі збитки, завдані конфліктом з Ізраїлем, оцінили у 150 млн доларів

Деталі

Відповідно до цієї оцінки, за 10 днів протистояння, в результаті дій ЦАХАЛу, були повністю зруйновані 2000 будинків, понад 15000 були пошкоджені.

Наджи Сархан, високопоставлений чиновник міністерства праці та житлового будівництва Гази заявив, що зруйновані (повністю або частково) чотири мечеті, десятки поліцейських ділянок, більшість виробничих приміщень в промисловій зоні сектора Гази.

Доповнення

Байден сказав, що рішення двома державами є єдиною відповіддю на врегулювання конфлікту між двома сторонами, і пообіцяв скласти з іншими країнами великий пакет, який допоможе відбудувати сектор Газа. У сектор Газа прибули перші колони з гуманітарною допомогою.

Держсекретар США Блінкен відвідає Ізраїль та сектор Газа 26-27 травня.