Перші колони з гуманітарною допомогою прибули в сектор Газа

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 18336 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 63173 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 148040 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 183237 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 164651 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 161834 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 111233 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88489 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 214922 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89647 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.7м/с
71%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 98806 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 39688 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 52482 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 61515 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 78280 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 182249 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 214941 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 305917 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 470132 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 453629 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 17449 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 42140 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 46968 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 46949 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 47476 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Перші колони з гуманітарною допомогою прибули в сектор Газа

Київ • УНН

 • 20674 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. У сектор Газа прибули перші колони з гуманітарною допомогою через кілька годин після вступу в силу припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими бойовиками. Про це повідомляє УНН з посиланням BBC.

Перші колони з гуманітарною допомогою прибули в сектор Газа

Цитата

"Перші колони з гуманітарною допомогою прибули в Газу через кілька годин після вступу в силу припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими бойовиками", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомлятися, що вантажівки з різних агентств з надання допомоги, в тому числі пов'язаних з Організацією Об'єднаних Націй, почали доставляти такі необхідні ліки, продукти харчування і паливо в Газу після того, як Ізраїль знову відкрив контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала створити коридори для евакуації поранених.

"Тисячі палестинців повернулися додому до місць руйнування, а офіційні особи заявили, що відновлення може зайняти роки", - наголошується в повідомленні.

Повідомлятися, що понад 100 тис. осіб були змушені покинути свої будинки на території, контрольованій угрупуванням бойовиків ХАМАС, і майже 800 тис. осіб не мали доступу до водопровідної води, повідомило дитяче агентство ООН Unicef.

Палестинські офіційні особи заявляють, що будуть потрібні десятки мільйонів доларів для відновлення і без того збіднілого анклаву, який також страждає від Covid-19.

Так, пыд час 11-денного конфлікту загинуло понад 250 осіб, більшість з них в Газі. І Ізраїль, і ХАМАС заявили про свою перемогу.

Контекст

Конфлікт в регіоні різко загострився після того, як Ізраїль прийняв рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривали з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

У ЦАХАЛі заявили, що з 10 травня з сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено 3700 ракет.

Медики з Гази повідомляють, що з початку нового загострення конфлікту, станом на 18 травня, загинули 213 палестинців, понад 60 серед яких - діти. Ще 1442 палестинця були поранені. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, в тому числі двох дітей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$35.00
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,594.94