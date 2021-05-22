Перші колони з гуманітарною допомогою прибули в сектор Газа

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"Перші колони з гуманітарною допомогою прибули в Газу через кілька годин після вступу в силу припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими бойовиками", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомлятися, що вантажівки з різних агентств з надання допомоги, в тому числі пов'язаних з Організацією Об'єднаних Націй, почали доставляти такі необхідні ліки, продукти харчування і паливо в Газу після того, як Ізраїль знову відкрив контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала створити коридори для евакуації поранених.

"Тисячі палестинців повернулися додому до місць руйнування, а офіційні особи заявили, що відновлення може зайняти роки", - наголошується в повідомленні.

Повідомлятися, що понад 100 тис. осіб були змушені покинути свої будинки на території, контрольованій угрупуванням бойовиків ХАМАС, і майже 800 тис. осіб не мали доступу до водопровідної води, повідомило дитяче агентство ООН Unicef.

Палестинські офіційні особи заявляють, що будуть потрібні десятки мільйонів доларів для відновлення і без того збіднілого анклаву, який також страждає від Covid-19.

Так, пыд час 11-денного конфлікту загинуло понад 250 осіб, більшість з них в Газі. І Ізраїль, і ХАМАС заявили про свою перемогу.

Контекст

Конфлікт в регіоні різко загострився після того, як Ізраїль прийняв рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривали з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

У ЦАХАЛі заявили, що з 10 травня з сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено 3700 ракет.

Медики з Гази повідомляють, що з початку нового загострення конфлікту, станом на 18 травня, загинули 213 палестинців, понад 60 серед яких - діти. Ще 1442 палестинця були поранені. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, в тому числі двох дітей.