Первые колонны с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В сектор Газа прибыли первые колонны с гуманитарной помощью через несколько часов после вступления в силу прекращения огня между Израилем и палестинскими боевиками. Об этом сообщает УНН со ссылкой BBC.
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“Первые колонны с гуманитарной помощью прибыли в Газу через несколько часов после вступления в силу прекращения огня между Израилем и палестинскими боевиками”, — говориться в сообщении.
Детали
Сообщаться, что грузовики из различных агентств по оказанию помощи, в том числе связанных с Организацией Объединенных Наций, начали доставлять столь необходимые лекарства, продукты питания и топливо в Газу после того, как Израиль вновь открыл контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом.
Также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала создать коридоры для эвакуации раненых.
“Тысячи палестинцев вернулись домой к местам разрушения, а официальные лица заявили, что восстановление может занять годы”, — отмечается в сообщении.
Сообщаться, что более 100 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома на территории, контролируемой группировкой боевиков ХАМАС, и почти 800 тыс. человек не имели доступа к водопроводной воде, сообщило детское агентство ООН Unicef.
Палестинские официальные лица заявляют, что потребуются десятки миллионов долларов для восстановления и без того обедневшего анклава, который также страдает от Covid-19.
Так, в ходе 11-дневного конфликта погибло более 250 человек, большинство из них в Газе. И Израиль, и ХАМАС заявили о своей победе.
Контекст
Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжались с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.
В ЦАХАЛе заявили, что с 10 мая из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено 3700 ракет.
Медики из Газы сообщают, что с начала нового обострения конфликта состоянию на 18 мая погибли 213 палестинцев, 61 среди которых — дети. Еще 1442 палестинцы были ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детей.