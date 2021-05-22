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Держсекретар США Блінкен відвідає Ізраїль та сектор Газа 26-27 травня

Київ • УНН

 • 13976 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Ізраїль і палестинську адміністрацію на окупованому Західному березі в середу і четвер в рамках зусиль Вашингтона щодо зміцнення перемир'я в Газі. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Держсекретар США Блінкен відвідає Ізраїль та сектор Газа 26-27 травня

Деталі

Держдепартамент оголосив про його візит, заявивши, що він "обговорить зусилля по відновленню і спільну роботу з побудови кращого майбутнього для ізраїльтян і палестинців".

Поїздка Блінкена на Близький Схід буде включати відвідини Єгипту, який виступив посередником в перемир'я в Газі між Ізраїлем і очолюваними ХАМАС палестинськими бойовиками, а також Йорданії.

Доповнення

7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ. Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю.

Всього з початку ескалації конфлікту між Ізраїлем і палестинським угрупуванням ХАМАС, який супроводжувався масованими ракетними обстрілами, в секторі Газа було вбито щонайменше 248 осіб, в тому числі понад 100 жінок і дітей. В Ізраїлі загинули 13 осіб, серед яких двоє дітей і солдатів.

Угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом вступила в силу в п'ятницю, 21 травня, о 2:00 за місцевим часом.

Сьогодні вантажівки різних благодійних організацій, почали доставляти в Газу ліки, продукти харчування і паливо після того, як Ізраїль знову відкрив перехід Керем-Шалом.

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