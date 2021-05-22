Госсекретарь США Блинкен посетит Израиль и сектор Газа 26-27 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и палестинскую администрацию на оккупированном Западном берегу в среду и четверг в рамках усилий Вашингтона по укреплению перемирия в Газе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Госдепартамент объявил о его визите, заявив, что он "обсудит усилия по восстановлению и совместную работу по построению лучшего будущего для израильтян и палестинцев".
Поездка Блинкена на Ближний Восток будет включать посещение Египта, который выступил посредником в перемирии в Газе между Израилем и возглавляемыми ХАМАС палестинскими боевиками, а также Иордании.
Дополнение
7 мая после завершения молитвы на Храмовой горе в Иерусалиме палестинцы забросали камнями израильских силовиков. Те применили резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. После этого боевики организации ХАМАС, контролирующее сектор Газа, нанесли массированный ракетный удар по Израилю.
Всего с начала эскалации конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, который сопровождался массированными ракетными обстрелами, в секторе Газа были убиты не менее 248 человек, в том числе более 100 женщин и детей. В Израиле погибли 13 человек, среди которых двое детей и солдат.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом вступило в силу в пятницу, 21 мая, в 2:00 по местному времени.
Сегодня грузовики различных благотворительных организаций, начали доставлять и в Газу лекарства, продукты питания и топливо после того, как Израиль вновь открыл переход Керем-Шалом.