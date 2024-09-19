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В Финляндии планируют разместить два штаба НАТО

В Финляндии планируют разместить два штаба НАТО

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 06:43  •  6473 просмотра

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В Финляндии планируют разместить два штаба НАТО: сухопутных войск в Северной Европе и передовых сухопутных войск. Точное расположение штабов еще не утверждено, но рассматриваются города Миккели, Соданкюля и Рованиеми.

В Финляндии будут размещены два штаба НАТО - штаб сухопутных войск Северного альянса в Северной Европе и штаб передовых сухопутных войск альянса (FLF), сообщил финский телеканал Yle, пишет УНН.

Детали

"В Финляндии появится два штаба: штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе и штаб передовых сухопутных войск альянса", - пишет издание.

Согласно данным Yle, вскоре будет принято решение о том, в каких городах Финляндии будут размещены штабы НАТО.

По данным Yle, штаб сухопутных войск планируется разместить в Миккеле. Для начала кроме финских офицеров там будет несколько десятков иностранных офицеров.

Штаб передовых сухопутных войск (FLF) предполагается разместить на севере Финляндии, Соданкюля или Рованиеми.

Расположение ни одного из штабов пока не утверждено.

В понедельник министры обороны Швеции и Финляндии на пресс-конференции в Стокгольме объявили, что Швеция готова взять на себя командование передовыми сухопутными войсками НАТО, которые разместят в Финляндии.

Президент страны Александер Стубб, который находится с визитом в Тампере, прокомментировал данные Yle, заявив, что решения о размещении штабов НАТО принимаются, исходя из военных интересов, а не на основе региональной политики. По его словам, решение пока не принято.

Дополнение

DW напоминает, что в конце августа сообщалось, что Финляндия может разместить на своей территории бронетанковую бригаду НАТО для сдерживания внешних угроз. Бригада численностью 4000-5000 солдат и офицеров уже формируется и будет дислоцирована в Миккели, писало издание Iltalehti со ссылкой на источники в НАТО и службах безопасности.

Кроме того, сообщалось о создании скандинавскими странами военно-транспортного коридора через север полуострова от норвежских портов до Финляндии.

На фоне полномасштабной войны россии против Украины Финляндия в 2023 году вступила в НАТО, тем самым завершив 75-летний период своего нейтралитета. В результате общая граница альянса с россией увеличилась вдвое - до 2600 километров.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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