У Фінляндії планують розмістити два штаби НАТО
Київ • УНН
У Фінляндії планують розмістити два штаби НАТО: сухопутних військ у Північній Європі та передових сухопутних військ. Точне розташування штабів ще не затверджено, але розглядаються міста Міккелі, Соданкюля та Рованіємі.
У Фінляндії будуть розміщені два штаби НАТО - штаб сухопутних військ Північного альянсу в Північній Європі та штаб передових сухопутних військ альянсу (FLF), повідомив фінський телеканал Yle, пише УНН.
Деталі
"У Фінляндії з'явиться два штаби: штаб сухопутних військ НАТО у Північній Європі та штаб передових сухопутних військ альянсу", - пише видання.
Згідно з даними Yle, невдовзі буде ухвалено рішення про те, у яких містах Фінляндії будуть розміщені штаби НАТО.
За даними Yle, штаб сухопутних військ планується розмістити у Міккелі. Для початку крім фінських офіцерів там буде кілька десятків іноземних офіцерів.
Штаб передових сухопутних військ (FLF) передбачається розмістити на півночі Фінляндії, Соданкюля або Рованіємі.
Розташування жодного зі штабів наразі не затверджено.
У понеділок міністри оборони Швеції та Фінляндії на пресконференції у Стокгольмі оголосили, що Швеція готова взяти на себе командування передовими сухопутними військами НАТО, які розмістять у Фінляндії.
Президент країни Александер Стубб, який перебуває з візитом у Тампере, прокоментував дані Yle, заявивши, що рішення про розміщення штабів НАТО ухвалюються, виходячи з військових інтересів, а не на основі регіональної політики. За його словами, рішення поки не ухвалено.
Доповнення
DW нагадує, що наприкінці серпня повідомлялося, що Фінляндія може розмістити на своїй території бронетанкову бригаду НАТО для стримування зовнішніх загроз. Бригада чисельністю 4000-5000 солдатів і офіцерів вже формується і буде дислокована в Міккелі, писало видання Iltalehti з посиланням на джерела в НАТО і службах безпеки.
Окрім того, повідомлялося про створення скандинавськими країнами військово-транспортного коридору через північ півострова від норвезьких портів до Фінляндії.
На тлі повномасштабної війни росії проти України Фінляндія у 2023 році вступила до НАТО, тим самим завершивши 75-річний період свого нейтралітету. У результаті загальний кордон альянсу з росією збільшився вдвічі - до 2600 кілометрів.