В Финляндии 5 украинцам заплатили тысячи евро за работу после более чем годовой задержки

В Финляндии 5 украинцев получили выплату за работу на гигантском строительном проекте после более чем годовой задержки. Об этом сообщает Yle, передает УНН.

Детали

Украинские рабочие, которые принимали участие в крупном строительном проекте в Тампере, наконец-то получили выплату за работу.

Пятеро украинских бетонщиков, которые приехали в Финляндию в 2022 году для строительства очистных сооружений в регионе Тампере, получили свои средства на прошлой неделе.

Субподрядчик Rakennusliitto Тони Мальмстрем сообщил, что деньги были перечислены на счета украинцев, которые получали недоплату в течение более полугода. По его словам, суммы выплат составляли тысячи евро на одного работника.

Добавим

Долговременная задолженность была вызвана тем, что главный подрядчик - компания Kreate, входящая в TYL Sulkavuori, испытывала финансовые трудности. Однако, согласно директору отдела персонала Kreate Катею Пуссинен, компания в конце концов выплатила деньги через латвийскую компанию, с помощью которой ранее проводились оплаты.

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