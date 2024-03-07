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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Финляндии 5 украинцам заплатили тысячи евро за работу после более чем годовой задержки

В Финляндии 5 украинцам заплатили тысячи евро за работу после более чем годовой задержки

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 05:04  •  10588 просмотра

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Пятеро украинских рабочих получили по тысяче евро выплат за свою работу на строительном проекте в Финляндии, после более чем годовой задержки из-за финансовых трудностей главного подрядчика.

В Финляндии 5 украинцев получили выплату за работу на гигантском строительном проекте после более чем годовой задержки. Об этом сообщает Yle, передает УНН.

Детали

Украинские рабочие, которые принимали участие в крупном строительном проекте в Тампере, наконец-то получили выплату за работу.

Пятеро украинских бетонщиков, которые приехали в Финляндию в 2022 году для строительства очистных сооружений в регионе Тампере, получили свои средства на прошлой неделе.

Субподрядчик Rakennusliitto Тони Мальмстрем сообщил, что деньги были перечислены на счета украинцев, которые получали недоплату в течение более полугода. По его словам, суммы выплат составляли тысячи евро на одного работника.

Добавим

Долговременная задолженность была вызвана тем, что главный подрядчик - компания Kreate, входящая в TYL Sulkavuori, испытывала финансовые трудности. Однако, согласно директору отдела персонала Kreate Катею Пуссинен, компания в конце концов выплатила деньги через латвийскую компанию, с помощью которой ранее проводились оплаты.

Финляндия присоединилась к совместным оборонным учениям НАТО как член Альянса3 марта 2024, 20:40 • 30423 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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