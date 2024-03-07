У Фінляндії 5 українцям заплатили тисячі євро за роботу після понад річної затримки
Київ • УНН
П'ятеро українських робітників отримали по тисячі євро виплат за свою роботу на будівельному проекті у Фінляндії, після більш ніж річної затримки через фінансові труднощі головного підрядника.
У Фінляндії 5 українців отримали виплату за роботу на гігантському будівельному проекті після понад річної затримки. Про це повідомляє Yle, передає УНН.
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Українські робітники, які брали участь у великому будівельному проекті в Тампере, нарешті отримали виплату за роботу.
П'ятеро українських бетонників, які приїхали в Фінляндію у 2022 році для будівництва очисних споруд в регіоні Тампере, отримали свої кошти минулого тижня.
Субпідрядник Rakennusliitto Тоні Мальмстрем повідомив, що гроші були перераховані на рахунки українців, які отримували недоплату протягом понад півроку. За його словами, суми виплат становили тисячі євро на одного працівника.
Додамо
Довготривала заборгованість була спричинена тим, що головний підрядник – компанія Kreate, що входить до TYL Sulkavuori, несла фінансові труднощі. Однак, згідно з директором відділу персоналу Kreate Катею Пуссінен, компанія врешті-решт виплатила гроші через латвійську компанію, за допомогою якої раніше проводились оплати.
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