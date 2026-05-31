В Финляндии 1 июня проверят систему оповещения населения с помощью сирен
Киев • УНН
В Финляндии 1 июня в 12:00 протестируют систему оповещения семисекундным сигналом. Сирены предупреждают о химических авариях и угрозе беспилотников.
В Финляндии в понедельник, 1 июня, состоится плановая проверка сирен общественного оповещения. Об этом сообщает Yle со ссылкой на Министерство внутренних дел страны, пишет УНН.
Детали
Тестирование начнется в 12:00 по местному времени. Проверки проводятся в первый понедельник каждого месяца, за исключением государственных праздников. Во время теста будет звучать непрерывный семисекундный сигнал, который не требует никаких действий от населения.
В министерстве подчеркнули важность различения тестового сигнала и реального предупреждения об опасности. Сигнал тревоги длится одну минуту и имеет нарастающий и спадающий звук. В таком случае людям рекомендуется немедленно зайти в помещение и следовать указаниям властей.
Сирены могут предупреждать и об угрозе дронов
По данным ведомства, сирены используются для предупреждения населения о дыме, утечке опасных веществ, газовых авариях и других чрезвычайных ситуациях. Также спасательные службы могут применять систему для оповещения об угрозе беспилотников.
Сирены являются частью общенациональной системы экстренного информирования, в которую также входит мобильное приложение 112 Suomi.
