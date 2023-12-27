В этом году СБУ уже уничтожила более 500 российских танков
Киев • УНН
В этом году Служба безопасности Украины уничтожила в Украине более 500 российских танков, в том числе новейшие модели Т-90, во время боев на восточном и южном фронтах.
С начала года сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали более полутысячи российских танков, которыми оккупанты обстреливали и пытались прорвать позиции Сил обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Украинская спецслужба ежедневно методично "минусует" вражескую бронетехнику в боях на восточном и южном фронтах. Среди уничтоженных танков страны-агрессора - новейшие Т-90 и Т-90М, стоимость которых составляет почти 5 млн американских долларов каждый
В ведомстве отмечаются, что оккупанты использовали эту технику в составе так называемых "бронекулаков" для штурма Авдеевки и Бахмута.
Также захватчики привлекали тяжелую бронетехнику для сдерживания контрнаступательных операций украинских защитников на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Эффективное уничтожение российских танков на поле боя стало результатом филигранных оперативно-боевых операций СБУ совместно с подразделениями ВСУ. Для максимального поражения российской бронетехники был привлечен мощный арсенал противотанкового вооружения и современных беспилотных летательных аппаратов
Напомним,
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 355 750 человек, 5913 танков и тысяч единиц другой военной техники.
В этом году СБУ уже уничтожила более 500 российских танков
В этом году Служба безопасности Украины уничтожила в Украине более 500 российских танков, в том числе новейшие модели Т-90, во время боев на восточном и южном фронтах.
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