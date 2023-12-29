В этом году население мира выросло на 75 миллионов человек
Население мира увеличилось на 75 миллионов, превысив 8 миллиардов в 2023 году; население США выросло на 1,7 миллиона, достигнув 335,8 миллиона.
В Австралии на пляж вынесло пакеты с 124 кг кокаина
Австралийская полиция нашла 124 кг кокаина на пляжах Нового Южного Уэльса; происхождение неизвестно.
США, Германия, Франция и Британия осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
США, Великобритания, Франция и Германия осудили рост производства обогащенного урана в Иране и призвали к его прекращению без каких-либо конкретных последствий.
Дональда Трампа не допустили к праймериз в штате Мэн - CNN
Это второй штат США после Колорадо, который не допустил Трампа к выборам США. Ожидается, что Трамп подаст апелляцию.
В Авдеевке в Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Женщина погибла и двое мужчин получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов 28 декабря.
Китайская компания Xiaomi представила свой первый электромобиль
Компания Xiaomi представила свой первый электромобиль SU7, стремясь конкурировать с Tesla и Porsche, и намерена стать ведущим мировым автопроизводителем в течение 15-20 лет.
Болгария расширяет систему гуманитарной помощи украинским беженцам
Болгария оказывает государственную помощь украинским беженцам, покрывая расходы на проживание для тех, кто получил временную защиту. Более 171 000 человек зарегистрировались для получения помощи.
Россияне провели новые рейды для принудительной паспортизации ВОТ
Российские войска проводили рейды в оккупированных южных селах, заставляя жителей принимать российские паспорта, ограничивая права тех, кто сопротивляется.
Эрдоган показал первый полет турецкого ударного дрона Anka III с реактивным двигателем
Турецкий ударный беспилотник Anka III с реактивным двигателем завершил свой первый полет, расширив возможности турецких БПЛА.
Галущенко встретился с временным поверенным Соединенных Штатов в Украине Робертом Нидхемом
Министр энергетики Украины Галущенко обсудил с Временно поверенным в делах США в делах Украины Нидемом вопросы энергетического сотрудничества и реформирования сектора, уделив особое внимание атомной промышленности и производству оборудования.