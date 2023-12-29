В этом году население мира выросло на 75 миллионов человек

В этом году население мира выросло на 75 миллионов и на 1 января составит 8 миллиардов. Об этом пишет ABC, передает УНН.

Детали

Согласно данным, обнародованным Бюро переписи населения США в четверг, население мира за прошлый год выросло на 75 миллионов человек, а на Новый год оно составит более 8 миллиардов человек.

Мировой темп роста в прошлом году составил чуть менее 1%. Согласно данным Бюро переписи населения, в начале 2024 года во всем мире каждую секунду будет рождаться 4,3 человека и будет фиксироваться две смерти.

Темпы роста в Соединенных Штатах в прошлом году составили 0,53%, примерно вдвое меньше, чем во во всем мире. США прибавили 1,7 миллиона человек и на Новый год их население составит 335,8 миллиона человек.

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Если нынешние темпы сохранятся до конца десятилетия, 2020-е годы могут стать самым медленным десятилетием в истории США, что даст темпы роста менее 4% за 10-летний период с 2020 по 2030 год, сказал Уильям Фрей, демограф Брукингского института.

Медленнее всего развивалось десятилетие после Великой депрессии 1930-х годов, когда темпы роста составляли 7,3%.