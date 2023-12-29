В этом году истребители НАТО более 300 раз перехватывали российские самолеты
Киев • УНН
В течение 2023 года истребители НАТО более 300 раз вылетали на перехват российских военных самолетов, преимущественно над Балтийским морем.
В течение 2023 года военно-воздушные силы НАТО более трех сотен раз вылетали для перехвата российских военных самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Альянса, передает УНН.
Детали
Отмечается, что наибольшее количество перехватов происходили над Балтийским морем.
В ведомстве объяснили, что российские военные самолеты обычно не передают код транспондера, указывающий на их местонахождение и высоту, когда пролетали вдоль восточного фланга НАТО. Кроме того, россияне не подавали план полета или не общались с диспетчерами воздушного движения.
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В то же время в Альянсе отмечают, что большинство воздушных столкновений между самолетами НАТО и россии были безопасными и профессиональными. Нарушения воздушного пространства НАТО российскими военными самолетами оставались редкими и, как правило, кратковременными.
Война России против Украины создала самую опасную ситуацию с безопасностью в Европе за последние десятилетия. Истребители НАТО дежурят круглосуточно, готовые подняться в воздух в случае подозрительных или необъявленных полетов вблизи воздушного пространства наших союзников. Патрулирование воздушного пространства является важным способом, с помощью которого НАТО гарантирует безопасность нашим членам Альянса
Дополнение
После войны россии в Украине НАТО существенно усилили противовоздушную оборону на своем восточном фланге, в том числе с помощью большего количества истребителей, разведывательных полетов и наземной противовоздушной обороны.
Кроме того, после неоднократных российских ударов по украинской инфраструктуре очень близко к территории НАТО, члены Альянса развернули дополнительные истребители в Румынии.
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Также в этом году НАТО также провела свои крупнейшие в истории воздушные учения, во время которых более 250 самолетов тренировались для коллективной обороны Альянса во время учений "Воздушный защитник - 23".
Напомним,
Сегодня в воздушное пространство Польши со стороны Украины во время атаки россии залетел неопознанный воздушный объект. Польские силы ПВО наблюдали за ним до потери сигнала.
В этом году истребители НАТО более 300 раз перехватывали российские самолеты
В течение 2023 года истребители НАТО более 300 раз вылетали на перехват российских военных самолетов, преимущественно над Балтийским морем.
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