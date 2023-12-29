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В этом году истребители НАТО более 300 раз перехватывали российские самолеты

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 12:25  •  3045 просмотра

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В течение 2023 года истребители НАТО более 300 раз вылетали на перехват российских военных самолетов, преимущественно над Балтийским морем.

В течение 2023 года военно-воздушные силы НАТО более трех сотен раз вылетали для перехвата российских военных самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Альянса, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что наибольшее количество перехватов происходили над Балтийским морем. 

В ведомстве объяснили, что российские военные самолеты обычно не передают код транспондера, указывающий на их местонахождение и высоту, когда пролетали вдоль восточного фланга НАТО. Кроме того, россияне не подавали план полета или не общались с диспетчерами воздушного движения.

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В то же время в Альянсе отмечают, что большинство воздушных столкновений между самолетами НАТО и россии были безопасными и профессиональными. Нарушения воздушного пространства НАТО российскими военными самолетами оставались редкими и, как правило, кратковременными.

Война России против Украины создала самую опасную ситуацию с безопасностью в Европе за последние десятилетия. Истребители НАТО дежурят круглосуточно, готовые подняться в воздух в случае подозрительных или необъявленных полетов вблизи воздушного пространства наших союзников. Патрулирование воздушного пространства является важным способом, с помощью которого НАТО гарантирует безопасность нашим членам Альянса

 - заявил исполняющий обязанности спикера НАТО Дилан Уайт.

Дополнение 

После войны россии в Украине НАТО существенно усилили противовоздушную оборону на своем восточном фланге, в том числе с помощью большего количества истребителей, разведывательных полетов и наземной противовоздушной обороны.

Кроме того, после неоднократных российских ударов по украинской инфраструктуре очень близко к территории НАТО, члены Альянса развернули дополнительные истребители в Румынии.

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Также в этом году НАТО также провела свои крупнейшие в истории воздушные учения, во время которых более 250 самолетов тренировались для коллективной обороны Альянса во время учений "Воздушный защитник - 23".

Напомним,

Сегодня в воздушное пространство Польши со стороны Украины во время атаки россии залетел неопознанный воздушный объект. Польские силы ПВО наблюдали за ним до потери сигнала. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
Цьогоріч винищувачі НАТО понад 300 разів перехоплювали російські літаки
NATO fighters intercepted russian aircraft more than 300 times this year
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